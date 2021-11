“Aasta aastalt annetavad inimesed üha enam ning World Giving Indexi pingereas oleme kerkinud 114 riigi hulgas 53. kohale. See näitab samas, et arenguruumi on veel küllaga - jõukusetabelis asume märksa kõrgemal. Kui inimene annetab kuus neli eurot, annetab ta juba enam kui pooled Eesti annetajatest. Paljud vabaühendused saaksid meie annetatud rahaga teha rohkelt head,” hindas numbreid mõttekoja Praxis juht ja annetamistalgute korraldaja Urmo Kübar.