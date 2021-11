Päästeamet: Hoia tuletõkkeuks kinni

Lapsevanemad eeldavad, et nende laps tuleb lasteaiast või koolist igal juhul kenasti tagasi, sest see on ju ohutu ja kontrollitud keskkond. Paraku ei pruugi see alati tõele vastata, sest Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorite läbiviidud reidid näitavad, et haridusasutustes on üks põhilisi murekohti just avatud ja/või hooldamata tuletõkkeuksed. „Tegelikult on olukord tuletõkkeustega nutune kõikjal: haridus-, hoolekande- ja majutusasutustes, kaubanduskeskustes ja igal pool mujal, kus võib tuletõkkeuksi kohata,“ sõnab tuletõkkeuste teemanädala üks eestvedajatest, Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Kristina Kazmin. „Tuletõkkeuksi hoitakse lahti või lausa paigaldatakse nende vahele uksepidurid, tuletõkkeuste ette kuhjatakse sulgumist takistavaid esemeid (nt mööblit), tuletõkkeuksi ei hooldata – need ei sulgu korrektselt, tihendid on lahti, hinged, sulgurid jms ukseosad vajavad õlitamist ja/või reguleerimist – kõik see võib viia traagiliste tagajärgedeni,“ selgitab Kazmin.

Kinnine ja hooldatud tuletõkkeukse takistab nii tule kui suitsu levikut. „Et kõik hoones liikuvad inimesed teaksid, et tegemist on elupäästva uksega, mis peab kinni olema, tuleks see tähistada vastava kleebisega,“ soovitab ohutusjärelevalve büroo nõunik. Uksed, mida on erandjuhtudel vaja lahtisena hoida, peavad olema varustatud seadmega, mis sulgeb ukse tulekahjuhäire korral automaatselt. Kiputakse arvama, et paigaldatud tuletõkkeuks täidab igal juhul oma eesmärki pikki aastaid. „Selleks, et tuletõkkeuksest oleks ka päriselt kasu, peab seda regulaarselt hooldama oma ala spetsialist, kellel on selleks vajalikud oskused ja vahendid,“ lisab Kazmin. Üldjuhul vajab uks hooldust kord kolme kuu jooksul, lisainfot saab aga ukse tootjalt. Tuletõkkeuks ja selle lisad peavad olema sertifitseeritud (CE märgistusega). Tuletõkkeukse tunneb ära ukselehe ja lengi siseküljele paigaldatud EI-30/60/90 tähistuse järgi, kus „E“ tähistab ukse terviklikuna püsimist, „I“ soojusisolatsiooni võimet ning sellele järgnev number ukse tulepüsivust minutites. „Iga inimene võib visuaalselt üle kontrollida, kas tuletõkkeukse tihendid on ukseraami küljes kinni ega pole liigselt kulunud, kas hinged, lingid, lukuraamid, kruvid ja sulgurid on korralikult kinnitatud ning kas uks sulgub korrektselt,“ julgustab Kazmin. Selleks, et veenduda, kas tuletõkkeuks sulgub korralikult, tuleb see teha täiesti lahti ning siis lasta sel kinni vajuda. Tuleb veenduda, et ukseleht liiguks kindlalt lengi sisse.