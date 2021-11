Kokku tehti eelmise nädala jooksul 44 599 COVID-19 vastast kaitsesüsti, sh 26 175 lisa- või tõhustusdoosi. Esimest korda jõudis eelmisel nädalal COVID-19 vastu kaitsesüstima 14 152 inimest, mida on rohkem kui viimasel kaheksal nädalal. Viimati tehti enam kui 14 000 esimest kaitsesüsti augusti lõpus. Vaktsineerimiskuuri on alustanud praeguseks kokku 796 164 inimest, vaktsineerimiskuuri lõpetanud 761 153 inimest, vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi on saanud kokku 44 322 inimest.

„Perearstid tunnustavad kõiki inimesi, kes on tänaseks kaitsesüstid teinud. Näeme, et inimesed on väga hästi perearstide üleskutsele vastanud. Soovi tulla nõustamisele ja vaktsineerima näitab nii selleks kui järgnevaks nädalaks broneeritud visiitide suur arv," ütles perearstide seltsi juhatuse liige dr Elle-Mall Sadrak. „Kutsume kõiki, kes ei ole veel vaktsineeritud pöörduma oma perearstikeskusesse ning seda võimalust kasutama. Eakatel ja COVID-19 riskirühma kuuluvatel inimestel, kellel on kahe doosiga vaktsineerimisest möödas kuus kuud, tuleks kindlasti teha ka tõhustusdoos. Täna veel jõuame koos olukorda muuta."

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on perearstid ja -õed juba kümme kuud pingutanud, et võimalikud paljud Eestimaa inimesed saaksid COVID-19 haiguse vastu kaitstud. „Tänan kõiki perearste ja -õdesid kogu senise töö ning viimaste nädalate hädavajaliku lisapingutuse eest. Julgustan inimesi vaktsineerimise või nõustamise soovi korral võtma kohe ühendust perearstiga. Sel nädalal on võimalik saada esmane vaktsineerimine või tõhustusdoos ükskõik millise perearstikeskuse juures ning kaitsesüstimisega seotud küsimused rahulikult perearsti või -õega üle rääkida,“ ütles minister Kiik.

Vaktsineerimise korraldusest: Vaktsineerimiseks võta ühendust oma perearstikeskusega. Vaktsineerima võib minna koos lähedase või tuttavaga – vaktsineeritakse ka neid, kes pole konkreetse perearsti nimistus.

Tõhustusdoose tehakse vähemalt kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.

Üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin.

Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka kodus. Anna teada kodus vaktsineerimise vajadusest oma perearstile või infotelefonil 1247.

Krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini kaitset veel enam, sest tema terviseprobleemid suurendavad COVID-19 haiguse raskelt põdemise ohtu.

Tõsisemad kõrvaltoimed on kõigil COVID-19 vaktsiinidel harvemad kui paljudel igapäevastel ravimitel. Eakatel ja krooniliste haigustega inimestel esineb kõrvaltoimeid vähem.

Perearstid vaktsineerivad peamiselt Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty. Perearsti või -õega saab ka arutada, milline vaktsiinidest on inimesele sobivaim ja leida talle parim lahendus.