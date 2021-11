Immunoprofülaktika ekspertkomisjon: COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi tuleks teha ennekõike vanemaealistele ja hooldekodude elanikele

Esmaspäeval, 25. oktoobril kogunenud Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee hindas vaktsiinitootja Moderna COVID-19 vaktsiini Spikevax kasutamist tõhustusdoosina. Komitee otsustas, et tõhustusdoosi manustamist võib kaaluda vähemalt kuus kuni kaheksa kuud pärast teist vaktsiinidoosi 18-aastastel ja vanematel inimestel. Seega on võimalik tõhustus doosina kasutada nii Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty kui Moderna vaktsiini Spikevax, sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on läbitud esmane vaktsineerimiskuur. Spikevax vaktsiini tõhustusdoos on 0,25 ml, st pool esmaseks vaktsineerimiseks kasutatud annusest.