Balletistuudio etenduses võitis hea kurja

Kontsertetendused on Paide balletistuudio juhendaja Sanna Kondase meelest kujunenud viis aastat tegutsenud balletistuudiol toredaks tavaks ja panevad justkui hooajale piduliku punkti. Kui tavaliselt on etendused olnud suvehooaja lõpus, siis keeruliste olude tõttu lükkus tänavune etendus hoopis sügi­sesse. Nii said sellest osa needki, kes alles sügisel stuudiosse balletiga tutvuma tulid.