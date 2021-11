„Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud noorte inimeste elusid kogu maailmas ja meie uuring annab hea võimaluse võrrelda eri riikide noorte kogemusi. Kui varasemalt on hinnatud noorte vaimset heaolu ohustavaid riskitegureid, sealhulgas ka koolielu puudutavaid tegureid, siis käesolev uuring hindab lisaks koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangute mõju õpilaste eluviisile,“ kommenteeris TAI teadur ja uuringu koordinaator Leila Oja.

Koroonaviiruse teemal on küsimustikus nii faktiküsimusi, mis selgitavad näiteks, kas õpilane on vaktsineeritud või andnud positiivse koroonaproovi, kui ka hinnangulisi küsimusi, millega saadakse teada, kuidas koroonast tingitud piirangud on avaldanud mõju õpilase elule tervikuna.

„Täname kõiki koolijuhte, kes on juba reageerinud ja teatanud oma otsusest uuringus osaleda. Palume ka koolidel, kes on saanud kutse, kuid kellel pole võimalik osaleda, anda tagasisidet, me ootame teie vastust,“ edastas Oja.

Seekordne küsitlus viiakse läbi eelneva kokkuleppe alusel koolijuhiga novembrist 2021 kuni veebruarini 2022. Lapsevanematele saadetakse uuringu infoleht klassijuhatajate kaudu. Küsitletakse 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, kes on valdavalt 11-, 13- ja 15-aastased. See on iga, kus noorel kujunevad ja juurduvad tervisekäitumise harjumused ning just selles eas on inimene väga vastuvõtlik nii headele kui halbadele mõjudele. Küsitluses osalevad noored nii eesti kui vene õppekeelega koolidest, kokku sajast koolist üle Eesti.

Viimane uuringulaine toimus 2018. aastal ning analüüsitavas andmestikus on 4727 õpilase andmed (vastamismäär 76%). Täismahus on võimalik eelmise perioodi raportiga tutvuda siin.