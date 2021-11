Legendiks saanud moonipoiss saab puhtama ilme

Et väikese poisi surmast möödub tuleval aastal 100 aasta, võetakse ette tema hauamonumendi korrastamine. „Skulptuuri alus on viltu vajunud ja alusel, millele poiss toetub, on sentimeetrine pragu – on oht, et moonipoiss võib sellelt maha kukkuda. Ka on marmori pind saanud kahjustada," ütles Ambla koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe.