Täna hommikul teatas Väljaots, et tema abilinnapea kohta siiski vastu ei võta. "Head sõbrad. Annan teada, et otsustasin loobuda kandideerimast abilinnapea kohale. Kuna võtan asju südamega ja südamesse, siis tegelen edasi sellega millest tunnen rohkem rõõmu," kirjutas Väljaots sotsiaalmeedias.

Reformierakonna esinumber Paides Tarmo Alt ütles, et temale see sotsiaalmeedia postitus üllatusena ei tulnud, sest Väljaots teatas juba päevi tagasi, et kahtleb abilinnapea koha vastu võtmises.