Uued volikogud ei saa veel tegutsema hakata

Kui valimistulemuste ja -toimingute peale esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kaebus, tuleb ära oodata kaebuse lõplik otsus. Kui kaebaja ei ole Vabariigi Valitsuse otsusega rahul, on tal õigus otsus edasi kaevata Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile ning kohaliku omavalitsuse valimiskomisjon ei saa volikogu liikmeid registreerida enne, kui Riigikohus on oma otsuse teinud.

Selle aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimise järgselt on esitatud Riigikohtule kolm kaebust, millest kolme kohta on Riigikohus 2. novembri hommiku seisuga teinud ka otsused. Valimisteenistus edastas aga ka teate, et hommikul edastati Riigikohtule veel üks kaebus ning võimalus on veel ühe kaebuse esitamiseks. Seetõttu ei saa ükski linna või valla valimiskomisjon jätkuvalt volikogu liikmeid registreerida ning seetõttu ka uued volikogud tegutsema hakata. Valimiskaebuse rahuldamiseks on Riigikohtul aega kaebuse esitamisest 7 tööpäeva, vajadusel on õigus seda aega ka pikendada.