Paide Hammerbecki põhikooli direktor Vello Talviste ütles, et esimene testimine läks hästi ja selle tegemisest keeldus üksnes neli protsenti õpilastest.

Terve kooli peale tuli neli esmast positiivset testi. Need õpilased saadeti koju ja nad teevad täna või homme PCR testi ja kui see on negatiivne, siis naasevad lapsed tavaõppele, kui positiivne, siis jäävad koju kuni tervenemiseni.