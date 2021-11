Kinomaratoni korraldav Paide kino programmijuht Triin Randväli ütles, et idee sellist üritust teha tuli filmivaatajatelt endilt. “Paljud uurivad, kas on võimalik üht või teist filmi jälle näha ning peamiselt küsitaksegi just eesti filme. Koostasingi kava selle järgi, mille vastu inimestel kõige rohkem huvi on,” rääkis Randväli. „Alustame laupäeva lõunal kell 12 ning viimane film algab pühapäeva õhtul kell 18.“