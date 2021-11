„Päästeameti demineerijatele tänavune kampaania just väga palju tööd juurde ei toonud. Loodame, et meie varasemad kampaaniad on kandud vilja ja inimeste kodudes enam ohtlikke esemeid nii palju ei vedele,“ rääkis Põhja pommigrupi juhataja Raido Taalmann. „Kogusime kampaania jooksul kokku 56 pürotehnilist toodet, millest kaks avastati talupidamise renoveerimisel, lisaks 79 padrunit ja veidi üle kahe kilo lõhkeainet. Kusjuures kõnealune lõhkeaine oli 85 aastat riiulil seisnud ning õnnekombel ei olnud see kedagi vigastada jõudnud,“ lisas Taalmann. Võib tunduda, et vana ja roostes lõhkekeha on kaotanud oma jõu ning on ohutu, kuid tegelikkus on vastupidine – ka selle liigutamine võib kaasa tuua traagilised tagajärjed.