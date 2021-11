Keskpank: kodu ostmisel tuleks hinnata võimekust laenu tagasi maksta ka siis, kui laenuintressid tõusevad

Eesti Panga hinnangul on Eesti majandus üldiselt heas seisus, sest majanduse maht ületab selgelt kriisieelset taset. Samuti on maksepuhkusel olevate laenude maht oluliselt kahanenud. Erandiks on hotellide ja restoranide sektor, kus majandustegevus on siiani piiratud. Samas pole sinna sektorisse antud laenude maht kuigi suur. Koroonapiirangute mõju majandusele on olnud mõõdukas, nii et see ei ohusta pankade ja muu finantssektori toimimist.

Senisest veidi suurema ohuallikana näeb keskpank väga aktiivset eluasemeturgu, millele annavad hoogu sissetulekute kasv, tarbijate paranenud kindlustunne, kogunenud säästud ja II pensionisambast väljavõetud raha. Suur ostuhuvi ja kiiresti kasvavad kinnisvarahinnad suurendavad laenu võtvate inimeste võlakoormust ja see võib hiljem tekitada raskusi laenude tagasimaksmisel, kui sissetulekud peaksid vähenema või intressimäärad tõusma. Seetõttu kutsub keskpank inimesi eluasemelaenu võtmisel hindama oma suutlikkust maksta laenu tagasi ka siis, kui laenuintressid on tulevikus kõrgemad või kui sissetulek peaks vähenema.

Kodulaenu kaks rusikareeglit

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on eluasemeturul hetkel ostuhuvi väga suur ja see võib tekitada tunde, et otsus tuleb teha jooksu pealt. „Kodulaen on suur rahaline kohustus ja ma soovitaks lähtuda kahest rusikareeglist. Esiteks, kas suudan laenu tagasi maksta ka siis, kui laenuintress praegusega võrreldes näiteks kahekordistub? Teiseks, kas olen mustadeks päevadeks varunud raha, millega saaksin umbes kuus kuud hakkama? Vastused sellistele kontrollküsimustele tasuks oma panga abiga läbi mõelda, et uus ja parem eluase ei tooks tulevikus kaasa rahalisi probleeme.“

Keskpanga hinnangul on tunnustust väärt valitsuse otsus senisest täpsemini sihtida, kellele riik annab KredExi käenduse abil tuge kinnisvara ostmisel. Lisaks aitavad kinnisvaraturu riske maandada eluasemelaenude andmise nõuded, mille eesmärk on vältida laenubuumi ning kaitsta inimesi ja panku liialt suure riski võtmise eest. Keskpanga kehtestatud reeglite järgi võib laenu anda kuni 85% ulatuses laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest ja laenumaksed ei tohiks ületada 50% laenuvõtja sissetulekust. Kui aga kinnisvarahinnad ja sellega koos ka inimeste võlakoormus peaksid väga kiiresti kasvama hakkama, on Eesti Pank valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid.

Riskid Rootsist ja Leedust