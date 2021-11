Eile hommikul tuli avalikuks uudis, et Valev Väljaots loobus kandideerimast Paide abilinnapea kohale. Täna ennelõunal avalikustas Reformierakonna esinumber ja linnavolikogu esimees Tarmo Alt, et uus abilinnapeakandidaat on leitud ja see inimene töötab praegu pealinnas Kadrioru Saksa gümnaasiumis saksa keele õpetajana.