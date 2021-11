SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega on koostamisel Järva valla amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise projekt, mis on jõudnud seisu, et on võimalik kinnistu omanikke teavitada nende maal asuvate tänavavalgustuse trasside rekonstrueerimiskavatsusest, trassipiires talumiskohustuse tekkimisest ja sundvalduse seadmisest.