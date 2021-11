Muuseumis võib peatselt lüpsta saada

Väljendil «sai lüpsta» on teatavasti halb maik juures. See tähendab, et keegi on petta saanud. Aga lüpsmine ja piimandusmuuseum passivad kokku enam kui küll ja kui selles majas lüpsmisest räägitakse, siis ikka eesmärgipäraselt. Nüüd on muuseumis ka kaks omalaadset lüpsipinki, mille abil on võimalik kogeda, et lüpsmine polegi nii lihtne töö.