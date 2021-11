Tasub teada: mida teha, kui auto satub vesiliugu

Riski suurendab kiiruspiirangute eiramine, ebasobivad rehvid ja teatud käitumine ohtlikes olukordades. Gjensidige kindlustusselts selgitab, mis on vesiliug ja kuidas seda vältida.

Vesiliug on veojõu täielik või osaline kaotus, mis on põhjustatud teel olevast veekihist, mis eraldab liikuva sõiduki rehvid teepinnast. Peamised riskid, mis viivad vesiliu tekkeni, on kiiruse ületamine ja rehvide seisukord.

Sõiduki rehvimustri üks põhilisi eesmärke on rehvide alt vee ärajuhtimine. Kui auto sõidab suurel kiirusel, ei pruugi rehvimuster vee tõrjumisega füüsiliselt toime tulla. Selle tõttu tasub kasutada sõiduki all ainult selliseid rehve, mille mustrisügavus on piisav vee tõrjumiseks.

Suverehvil on seadusega määratud miinimumsügavus 1,6 mm, kuid soovitav on kasutada rehve, mille mustri sügavus on 3 mm või rohkem (uue rehvimustri sügavus on ca 10 mm). Mida väiksem on rehvimustri sügavus, seda kiiremini tekib märja tee korral rehvi ja tee vahele veekiht ning rehvi haarduvus teega kaob. Märjal teel võivad kulunud või tühjenenud rehvid kaotada haarduvuse juba kiirusel 50 km/h, seevastu säilitavad korraliku sügavusega rehvid haarduvuse kiirusel kuni 100 km/h.

Politsei- ja Piirivalveameti Liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnul on äärmiselt oluline, et juhid kasutaksid hooajale sobivaid ja nõuetele vastavaid rehve. "Õnnetuse korral politsei alati kontrollib sõidukite rehvide vastavust nõuetele. Kohustusliku talverehvi hooaja alguses pööratakse kontrollidega ka liiklejate tähelepanu riskidele, mis kaasnevad nõuetele mittevastavate rehvide kasutamisega. Kuigi korralike rehvideta pole võimalik turvaliselt sõita, tuleb siiski meeles pidada, et ainult rehvid ei taga ohutust. Kõige tähtsam on siiski juhi käitumine – teeoludega arvestamine ning nendele vastava sõidukiiruse valik," märkis ta.

Lisaks kiirusele tuleb meeles pidada ka sõidu trajektoori – rehvid haarduvad teega kõige paremini, kui sõiduk liigub mööda teed otse. Märja tee korral tuleks vältida tarbetuid reavahetusi ja möödasõite ning muid järske manöövreid. „Tasub meeles pidada, et kõiki manöövreid võiks märjal teel teha tavapärasest sujuvamalt,“ soovitas Gjensidige kindlustuse sõidukite tootejuht Marko Privoi.