Statistikaameti andmetel kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt II kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,9% ja eratarbimine suurenes 12,5%. Samal ajal on Toidupangast abi paluvate perede arv, kellest paljud on koroonakriisi tagajärjel kaotanud töökoha või suure osa sissetulekust, eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud. Seega on Toidupank igasuguse abi eest väga tänulik.