Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et sellega tulid nad ühtlasi vastu ka paljude klientide soovile. Inimesed kurtsid, et mugavam oleks kaupluses ostelda nii, et igapäevase toidukauba saaks kätte ühelt korruselt. "Kõige enam kurdetigi just leiva-saia ning mahlade teisel korrusel olemise üle. Aga koos nendega tõime alla ka kassi- ja koeratoidud," sõnas ta.