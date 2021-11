„Ühtlasi jõuame algava laiendusega mitmetesse asulatesse, kus seni on pakiautomaadi kasutamise võimalus puudunud. Ühelt poolt võimaldavad Omniva vabas õhus asuvad pakiautomaadid klientidel oma pakid mugavamalt ja turvalisemalt kätte saada. Teisalt näeme, et just pakiautomaat on väiksemates asulates kohaliku e-kaubanduse käivitaja,“ ütles Unt.

Omniva sõnul on pakiautomaatidesse saadetavate pakkide arv võrreldes paari aasta tagusega kasvanud mitmekordseks, sest kombinatsioon e-poest ning pakiautomaaditarnest on turvaliseim viis ostude sooritamiseks. Ühtlasi aitab kasvav pakiautomaadivõrk Undi sõnul paremini ära teenindada kiiresti kasvavat e-kaubanduse pakimahtu.

Omniva pakiautomaadid on kättesaadavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ilma ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutuma: Omniva pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kauba eest tasumisel on kõikides automaatides võimalik kasutada kontaktivaba viipemakset.