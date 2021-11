„Distantsõppes on tekkinud muresid nii õpetajatel kui ka õpilastel – mõned neist on ree pealt maha jäänud. Nende tagasi aitamisega on vabatahtlikud üliõpilased väga hästi hakkama saanud,“ rääkis programmi tutvustavas videoklipis Tallinna Arte Gümnaasiumi õppealajuhataja Heli Mänd. Ta lisas, et ka tagasiside üliõpilastele on olnud positiivne nii õpetajate kui ka lapsevanemate poolt.