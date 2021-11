Ära toida veelinde

Enamasti jäävad talvel asulatesse kühmnokk-luiged ja sinikael-pardid, kes on meil pesitsejad ja läbirändajad. Osa linde jääb ka talvituma, otsides toitu madalast rannikuveest ja/või muudest lahtistest veekogudest. Kui need jäätuvad, liiguvad linnud lahtise veega mererannikule või lendavad kaugemale edela või lõuna poole. Looduslikes tingimustes ei ole veelindudel talvist nälgimist karta. Veekogude külmumisel jäävad nad paigale enamasti seal, kus inimene on neid toitnud.