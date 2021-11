Valla aukodanik tähistas juubelit

Toomas Marrandi töötas aastatel 1970-1993 „Estonia" kolhoosis metsaülemana ja seejärel neli aastat metsanõunikuna Oisu vallas. Aastatel 1997-2000 oli Marrandi AS Oisu Mets tegevjuht. Toomas Marrandi on kõige pikema staažiga omavalitsuste aktiivne edendaja Järvamaal. Ta on palju aastaid teinud pühendunult tööd omavalitsustes.