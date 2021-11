Üheksa kuud ja kaheksa päeva tagasi kuulutati Türil elav perekond Aren – ema Mariliis, isa Raido ning lapsed Annaliisa ja Karl Märten – Järvamaa sportlikemaks pereks. Teisisõnu oleks see lugu pidanud ilmuma palju varem.

Kõik oleks võinud olla, kuid lõpuks läksid asjad siiski nii, et viimaseid kuid spordipere tiitlit kandvate Arenite juurde jõudis maakonnalehe spordiajakirjanik alles aasta teises pooles. Istus elutoa nurgadiivanile ja nentis jutuajamise lõpuks, et hea, et jõudis.