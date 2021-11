Tulevane Paide abilinnapea: selline pakkumine tehakse vaid kord elus

Järva Teatajale ütles Moora, et kui Tarmo Alt teatas talle, et ta võiks hakata Paides abilinnapeaks, siis võttis pakkumine hetkeks põlvist nõrgaks. Ta pole olnud poliitikaga seotud ega ole ka kunagi mõelnud sellele, et võiks kaasa lüüa mõne linna juhtimises. «Tunnen Tarmo Alti aastaid, aga kui selle pakkumise oleks teinud keegi teine, siis oleksin arvanud, et tegemist on naljaga,» lausus ta.