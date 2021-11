Konkurssi korraldanud Maheklubi iseloomustab Mari-Liis Männikut kui teise põlvkonna mahetootjat, kes on majapidamise üle võtnud oma vanematelt. Männik sõnab, et kuna ta on sündinud talupidajate perekonda, siis sellest sai ka mahepõllumajanduse pisik alguse.