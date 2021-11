Apteeker annab nõu, kuidas koduseid koroonateste õigesti kasutada

Apteekides ja e-poes praegu müügil olevatest kiirtestidest soodsaim maksab 3,90 eurot. Kallimate kiirtestide hind jääb kümne euro kanti. Kui teste õigesti kasutada, on need kõik küllaltki usaldusväärsed, kinnitavad nii kooliõed kui ka apteekrid.

Mõne kiirtesti juurde on märgitud, et see on koduseks kasutuseks, aga teised on kasutamiseks meedikutele.