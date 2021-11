Direktor tegi oma õpilasest volikogu juhi

Paide muusika- ja teatrimaja väikeses saalis on Paide linnavolikogu istungeid pidanud palju kordi. Neljapäeval kogenes sinna esimesele istungile Paide varivolikogu. Kõnepuldis tutvustab ennast Kevin Kinev, kes hetk hiljem valitakse volikogu juhiks. Nagu volikogudes ikka, ei saa kõik volinikud kohale tulla ja varivolinik Markko Sunni võtab esimesest istungit osa veebi teel. FOTO: Dmitri Kotjuh

Neljapäeva õhtul oli Paide muusika- ja teatrimaja väikeses saalis Paide varivolikogu esimene istung. See on Paide teatri sada päeva kestev aktsioon, mis jälgib, kuidas juhiksid linna 23 varivolinikku, keda ei seo poliitilised kokkulepped. Esimese istungi järel selgus, et telgitagustest kokkulepetest varivolikogu siiski ei pääsenud.