Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeva õhtul oli Paide muusika- ja teatrimaja väikeses saalis Paide varivolikogu esimene istung. See on Paide teatri sada päeva kestev aktsioon, mis jälgib, kuidas juhiksid linna 23 varivolinikku, keda ei seo poliitilised kokkulepped. Esimese istungi järel selgus, et telgitagustest kokkulepetest varivolikogu siiski ei pääsenud. Nagu kõik volikogud, alustas ka varivolikogu tegevust esimehe valimisega. Esimehe kohale seadsid volinikud üles Teele Seire, Kevin Kinevi ja Maiko Kesküla kandidatuuri. Salajasel hääletusel oli Seire poolt kaks, Kesküla poolt viis ja Kinevi poolt 14 volinikku. Sellest hetkest istus 18aastane Kinev pika laua otsas kui varivolikogu esimees.

* Paide abilinnapea kandidaat Piret Moora kohtus neljapäeva õhtul Paides Reformierakonna liikmetega, et arutada, kuidas tuleks linnas tema juhitavat haridus-, kultuuri- ja sotsiaalelu edendada. Järva Teatajale ütles Moora, et kui Tarmo Alt teatas talle, et ta võiks hakata Paides abilinnapeaks, siis võttis pakkumine hetkeks põlvist nõrgaks. Ta pole olnud poliitikaga seotud ega ole ka kunagi mõelnud sellele, et võiks kaasa lüüa mõne linna juhtimises. «Tunnen Tarmo Alti aastaid, aga kui selle pakkumise oleks teinud keegi teine, siis oleksin arvanud, et tegemist on naljaga,» lausus ta.

* Paide pansionaadi juhataja Helle Külljastinen sõnas, et koroona kolmas laine käis nende majast üle sedavõrd tugevalt, et nii töötajatest kui ka klientidest ei nakatunud viirusega vähesed. Nüüdseks on Külljastineni ütlust mööda mustemad päevad möödas, sest töötajad hakkavad tööle tagasi tulema ja ka hoolealused tervenevad. Samas märkis ta, et kui viirus oli maja vallutanud, siis suri kümmekond klienti, kel olid kaasuvad haigused ja kes olid väga vanad inimesed.

* Järvamaal Tudre külas Sandre talu pidav Mari-Liis Männik pälvis parima mahetootja konkursil eriauhinna mahetalu traditsioonide jätkamise eest. Männik selgitab Järva Teatajale asjaolusid, mis teda talupidamise juures võlub.

* Nädala eest Paide muusika- ja teatrimaja suurel laval etendunud Paide balletistuudio tantsulavastuses «Okasroosike» püüdsid pilku kaunid kostüümid, mille päritoluks pakkus nii mõnigi pealtvaataja Estonia teatri kostüümiladu. Suure üllatusena selgus aga etenduse lõpus, et pooled rõivad, mida tantsijad kandsid, olid kohaliku õmblusmeistri tehtud. Paidelane Marje-Ly Rebas konstrueeris ja õmbles kleidi 11 naisbaleriinile ja seeliku 11 väikesele roositantsu esitajale.

* Paide linna servas elav, Mäos asuvas Viking Window tehases töötav ning kodus kümneaastast tütart ja kaht koera kasvatav Jaanika Kosk (30) ei näe välja kui inimene, kel oleks niisama olemise hetki ülemäära palju käes. Ometi on ta selle aasta paari kuuga jõudnud panustada vabatahtlikku töösse ilmatuma hulga kõige kallimat vara – aega. Jaanika on abipolitseinik. Üks neist, kes täiesti vabatahtlikult tõmbab politseivormi selga ja palub sul maanteel alkomeetrisse puhuda. Või võtab ette hoopis retke mõnda haridusasutusse, kus mudilased on ohutusloengule kogunenud.

* Eelmisest nädalavahetusest on Esna galerii seinu ehtimas tosin tekstiilikunstnik Ehalill Halliste gobelääni ja autorikavandit. Näitusel «Kivisse kootud» on eksponeeritud 12 paekivist inspireeritud tööd seeriast «Pae peal», aga näha saab ka kunstniku autorikavandeid ja valmimisjärgus töid. Näitus jääb galeriisse aasta lõpuni.