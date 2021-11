Soom manitses juba külalisi kokku kutsudes, et talle ei toodaks lilli, vaid tema hingele mõjuks palju paremini kui iga saabuja räägiks temast mõne tõestisündinud loo. "Kingituse asemel oleks aga tore, kui toetataks minu reisisfondi," sõnas ta.

Nii oligi, et sünnipäev kujunes mõnusaks ja muhedaks meenutuste ja lugude rääkimise õhtuks, kus kohaletulnud rääkisid, mis neid Soomiga seob ja mida nad temalt on õppinud. Soomi kasvandikud meenutasid oma esimesi trenne tema käe all ja sportlasteele kaasa antud elutarkusi. Samuti kerkisid eredalt esile lood omaaegsetest laagritest ja treeneri omapärastest reeglitest, mida kõik pidid järgima.