Järvamaale lisandunud koroonapositiivsete arv on pööranud langusele

Esmaspäeval lisandus Järvamaale rekordilised 86 koroonapositiivset. Pärast seda on lisandunud koroonapositiivsete hulk aga iga päev langenud.

Tagasihoidlikku langust näitab ka Järvamaa nakatumisnäitaja, mis on langenud teisipäevaselt 2446-lt 2203-le.

Ka kogu Eestis üldiselt on nakatumisnäitaja pärast teisipäevast tippseisu (1818) tasapisi langenud. Pühapäevase seisuga on see 1591.