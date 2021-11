VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat on 2021. aasta kevade seisuga Eestis rakendatud seitse õppeaastat. Selle aja jooksul on VEPAga liitunud 157 kooli ja 612 peamiselt algklasside õpetajat. Metoodika testimine leidis aset õppeaastal 2014/2015 ning sellele järgnes viie aasta pikkune Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekt, mille käigus toimus ulatuslik laiendamine ja arendustegevus.

„VEPA metoodika on tööriist õpetaja jaoks, mida kasutades arendatakse laste eneseregulatsiooni ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. VEPA metoodika terviklik rakendamine aitab luua laste arengut soodustavat keskkonda ja toetada klassis kõiki õpilasi. Selleks koolitatakse õpetajaid kasutama tunni ajal või väljaspool tundi erinevaid tööriistu, mängima koos lastega käitumise jälgimisele suunatud meeskonnamängu ning jagama üksteisele hea käitumise eest tunnustust. Koolikeskkonnas rakendatav sekkumine ennetab õpilaste vaimse tervise ja käitumise probleemide teket või süvenemist ning sellel on pikaaegne mõju lapse edasisele arengule ja valikutele,“ võttis VEPA olemuse kokku TAI laste ja noorte valdkonna projektijuht Anita Baumbach.

Rahvusvaheliselt on käitumisoskuste mängu metoodika kohta tehtud hulgaliselt teadusuuringuid, et selgitada selle nii lühema- kui ka pikemaaegset mõju lastele. Need on näidanud, et sekkumise rakendamine koolikeskkonnas vähendab laste käitumisprobleeme (tähelepanu- ja keskendumise raskused, agressiivsus jm), sealhulgas tugiteenuste kasutamist ja suunamist käitumis- või õpiraskustega laste klassi, depressiooni tekke tõenäosust, ennetab suitsiidset käitumist, sõltuvusainete tarvitamist ning vähendab alaealiste õigusrikkumisi ja kuritegelikku käitumist.