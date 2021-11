Sundkäitumuslikest halbadest harjumustest levinuim on küünte närimine, mida esineb pea igas vanusegrupis alates väikelastest lõpetades päris eakate inimestega. “Vanemate jaoks on see ebameeldiv avastus, kui selgub, et laps närib küüsi,” tõdeb kooliõde Elis Singh Sunar. Ta rahustab kohe, et paanikaks põhjust pole, sest küüned ise organismi sattudes midagi paha ei tee, inimene on suuteline küüsi läbi seedima. “Siin on aga muud terviseriskid, mis võivad tagajärjeks tuua tõsiseid haigusi, sellepärast tuleb aidata lapsel närimiskombest vabaneda. Esiteks pole käed, küüned ja küünealused tavaliselt puhtad. Niisiis on võimalus nakatuda erinevatesse viirushaigustesse, käte kaudu võivad suhu sattuda ka sooleparasiidid. Teiseks vigastab närimine tihti küüneplaati ja nahkasid, mille tagajärjel võib tekkida küünetrauma või infektsioon,” selgitab kooliõde ohtusid. Küünte närimine võib mõnele inimesele kujuneda elusaatvaks sõltuvuseks, millest on raske vabaneda. “On inimesi, kes suudavad ennast vahepeal kontrollida, saavad isegi aastaks-paariks halvast harjumusest lahti, aga pingeolukorras võivad sõrmed jälle suhu lipsata.”

Ohtlikud ja ohutud harjumused

Üsna tavaline on ka juuste sikutamine ja keerutamine. “Siin võib esineda erinevaid käitumismustreid. Kes võtab juuksesalgu ja keerutab seda sõrme ümber. Kes katkub ja harutab lõhenenud juukseotsasid ja muudab seeläbi karva veel õhemaks, kes tirib juuksekarvu peast välja, kes näkitseb patsiotsa,” loetleb Elis Sing Sunar. Õrn sakutamine ei tee juustele halba, kuid väljatirimine võib lõppeda juba kiilakate laikudega. “Väga halb on aga juuste sattumine suhu ja sealt edasi kõhtu. Erinevalt küüntest ei suuda organism juuste seedimisega toime tulla. Need võivad lõpuks moodustada seedekulglasse karvapalli, mis toob kaasa kõhuvalu, oksendamist, tasakaaluhäireid. Siis on vaja juba kirurgi abi, et võõrkeha kätte saada,” kinnitab kooliõde.

Samamoodi annab tervisele tagasilöögi hammaste kokkusurumine ja krigistamine. “Seda käitumist nimetatakse bruksismiks ja tagajärg hammastele võib olla väga tõsine. Üldiselt saab hambaarst patsiendile suhu vaadates aru, et tegemist on hammaste krigistajaga - sellest annavad märku kulunud hambad, mõnikord juba praod. Bruksism on tõsine probleem, seda esineb nii laste kui ka täiskasvanute seas ning selle kontrollimise teeb raskeks asjaolu, et sageli tegutseb inimene magades. “Siis on abiks hambaarsti juures valmistatud kape, mis ööseks hammaste kaitseks suhu pannakse,” teab kooliõde.