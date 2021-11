Võrkpalli mängivad noored on küll tublid, kuid ega nad ise oska oma saavutusi ja taset väga hinnata. Neid tuleb ikka kõrval seisjail märgata. Nii ootabki Peet Raigi nimeline noore võrkpalluri sihtkapital veel 22. novembrini taotlusi, kes võiks olla need tublid noored võrkpallurid, keda on sel keerulisel aastal märgatud.

Järvamaa võrkpallitreener Piret Reinfeld ütles, et tublisid võrkpallureid on Järvamaal mitmeid. "Ma tean ja tunnen kõiki noori võrkpallureid, kuid see preemia pole minu välja anda. Tore oleks kui noorte saavutusi märkaks ja tõstaks esile ka võrkpallimängijate pered, sugulased, sõbrad ja tuttavad ning just nemad teeks komisjonile ettepanekuid," lausus ta. Nii saaks valitavate ring kindlasti palju laiem.

Järvamaa kogukonnafondi eestvedaja Valev Väljaots märkis, et stipendiumi saab kaks kuni 21-aastast noort: üks poiss ja üks tüdruk. "Seega jääb terve rida esitatudid igal aastal stipendiumita. Neid võib aga julgesti esitada järgmisel korral," selgitas ta. "Eehk on just sel aastal nende kord."

Võrkpalluritele mõeldud stipendiumi suuruseks on 250 eurot, mille saab kumbki stipendiaatidest täiest mahus kätte.

Stipendium on Väljaotsa sõnul asutatud sooviga kaasa aidata võrkpalli arengule Järvamaal, innustades ja tunnustades tublisid noori võrkpallureid ning toetades nende arengut.

Taotlusvormi elektrooniline link on kättesaadav veebilehe www.annetuskeskkond.net Järvamaa kogukonnafondi alalehel taotlusvormid.

Eelmisel aastal pälvisid noore võrkpalluri stipendiumi Nele Mangman ja Markus Salum, aasta varem Kirsi Tamsalu ja Sten Perillus. Kokku on stipendiumi välja anatud juba seitse aastat.

Stipendiumid antakse üle detsembris rahvaliiga võistluse eel.