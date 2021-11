Reality show’dest jutusaadeteni. Eesti telemeelelahutuse läbilõige

Klõpsi aga kanaleid ja vaata salvestatud lemmiksaateid siis, kui parasjagu tahtmist on. Isegi elutuppa teleri ette pole vaja hädasti minna, sest telepilt jõuab andmeside abil tahvelarvutitesse ja telefonidesse. Nii on võimalik meelt lahutada tualetis, bussis ja kasvõi metsas kännu otsas.

See on mugav ja mugavuse eest oleme me valmis ka maksma. Kuna kapitalistliku riigikorra ajal on kliendist saanud kuningas, siis võib juhtuda, et ta hakkab makstes ka kvaliteeti nõudma. Siinkohal ongi paslik piiluda, mida kodumaised meelelahutajad televaatajale tema raha eest pakuvad.