Järvamaa aasta isa valiti välja

Tänavusel konkursil osales viis meest. Üks konkursi korraldajatest, Kaitseliidu Järva maleva referent Gerly Leit lisas täpsustuseks, et Järvamaa aasta isa konkursile esitati mehi vanuses 33-69. "Neil isadel on lapsi 2-4 ja kahel isal on 4-10 lapselast," loetles ta. "Kaks kandidaati on Paide linnast, kaks Järva vallast ja üks Türi vallast."