Möödunud nädala lõpus kinnitas partei avalikult, et Türi valla majandusjuhiks hakkab endine põllumajandusminister ja praegu Pärnu abilinnapeana töötav Mart Järvik.

Järvik ütles Järva Teatajale, et viimased aasta ja üheksa kuud on tema töökoht asunud kodunt saja kilomeetri kaugusel, aga edaspidi on hommikune sõit tööle ja ja õhtul koju tagasi kõigest kilomeetripikkune.