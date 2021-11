Ettevaatust: öökülm muudab teed libedaks

Täna pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteedel teekatted kuivad või niisked, Kagu-Eestis paiguti sajust märjad. Õhutemperatuur on veel kõikjal plusspoolel, kuid Kesk- ja Ida-Eestis on teetemperatuur langenud miinuspoolele ning niisketel teepindadel on oht libeduse tekkeks!