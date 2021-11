Aili Avi mainis, et nad ei otsi suvalisi vanu raamatuid, vaid põhiliselt neid teoseid, mida kooli õppekavas läbi võetakse või lugemiseks soovitatakse. "Teema saigi alguse sellest, et paljud kooli raamatukogus olevad raamatud on oma eluea juba ära elanud, neist on lehti puudu või on need juba nii kapsaks loetud, et keeruline on teost kasutada. Seetõttu ei jää koolil muud üle kui need maha kanda," rääkis ta.