Lions-liikumise kingitus ergutab lapsi hammaste eest hoolitsema

Kõik tänavu esimesse klassi läinud 14 038 last saavad koostöös Suukooliga valminud kingikoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat, Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja lõvi helkurit. Kingituse eesmärk on teadvustada, et terved hambad tagavad lisaks kaunile naeratusele ka hea tervise.