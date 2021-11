Koroonaviirus on varjutanud insulti haigestujate ja sellest taastujate probleemid, abivajaduse ja ravi kättesaadavuse. Viimase kahe aasta jooksul on haigete arv suurenenud.

Insult on raske ja invaliidistav ajuhaigus, mis haarab ja häirib kogu keha tööd – liikumist, rääkimist, mälufunktsioone, tajumist,nägemist. On teada, et insult on maailmas suurim surma põhjustaja ning puude tekitaja.