Septembris saavutas Eesti väliskaubandus rekordtaseme

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et kaubavahetuse kasvu nii kuises kui ka kvartaalses arvestuses mõjutas oluliselt mineraalkütuste ning puidu ja puittoodete ekspordi ning impordi suurenemine. „Septembris saavutati kaubavahetuse numbrites uus rekord. Eksport ja import on läbi aegade suurima väärtusega – seda on mõjutanud nii hindade jätkuv kasv kui ka kaubavahetuse mahtude suurenemine,“ selgitas Puura.