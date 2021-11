Valitsus uusi koroonapiiranguid ei kehtestanud

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on viimased kuus päeva Covid-19 nakatumise numbrid olnud madalamal kui nädal tagasi samal ajal. «Inimeste vastutustundliku käitumise, vaktsineerimise ja piirangute koosmõjul on hakanud viiruse levik taanduma,» lausus Kiik.

Teadusnõukoda ja terviseamet on pannud valitsusele ette muuta vaktsineeritud lähikontaktsete eneseisolatsiooni reegleid, kuid valitsus seda olukorda muutma ei kipu. Minister Kiik selgitas Postimehele, et kõik vaktsineeritud lähikontaktsed, kes on pereringis nakatunud, võiksid koju jääda ning enne tööle naasmist teha kiirtesti.