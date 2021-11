Möödunud nädalal alustasid kõik Eesti koolid õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimistega, et tuvastada võimalikult varakult tõenäolised viirusekandjad. Neid teste tehes on koolipered üle Eesti andnud üheskoos olulise panuse, et koolid saaksid olla võimalikult turvaliselt avatud, aga ka üldisemalt viiruse leviku takistamisse ühiskonnas. Aitäh kõigile koolijuhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele!