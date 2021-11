Õpetajaametit tutvustav programm “Jah! Õpetajaks!” stardib kolmandat korda. “Elukestev õpe on üha populaarsem ja ka õpetajaametisse jõuab rohkem neid inimesi, kes on alustanud oma karjääri hoopis muul elualal. Mitmed inspiratsiooniprogrammi vilistlased on läinud uuesti ülikooli, seekord aga õpetajakoolituse erialale ning nii mõnigi programmi lõpetanu on juba asunud koolis tööle õpetajana,“ rääkis Haridus- ja Noorteameti projektijuht Kadri Ratas. “Tänasest pakume juba kolmandat korda õpetajaametist huvitatutele võimalust programmis osaleda ja saada ülevaatlik sissevaade, mida õppimine ning õpetamine tänapäeval endast kujutavad,“ selgitas Ratas.