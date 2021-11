Mari-Liis Rulli märkis, et kümne euro suurune pandihind tundub esmapilgul kindlasti kallis, eriti kui poke-kausse ostetakse korraga mitu tükki. «Odavama hinna puhul võib aga jälle juhtuda, et karbid jäetaks kusagile vedelema ning neid ei toodaks tagasi toidukohta. Kallima pandi puhul võib kindel olla, et seda raha tahetakse tagasi,» selgitas ta.