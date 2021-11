Valge maja sai parkimiskohti juurde

Türilased ja linna külalised on ilmselt juba harjunud sellega, et vallavõim asub suve algusest teisel aadressil. Endisest asukohast Kohtu tänavas Hariduse tänava ääres asuvas vanas algklasside majas, mille rahvasuu on ristinud Valgeks Majaks, tegutseb peale vallavalitsuse ka raamatukogu. Nüüd on majja tulijatel endisest rohkem ruumi ka auto parkimiseks, mida siiani maja ümber nappis.