Naeratage! Te olete politsei vormikaameras

Tänapäeval peaks olema enesestmõistetav, et kaamerasilmad jälgivad meie tegevust peaaegu igal sammul. Ajaga on kaasas käinud ka Eesti politsei, kes on umbes aasta jagu kasutanud rinnas kantavaid vormikaameraid. Need filmivad olukordi ja juhtumeid, kuid inimesed kipuvad ära unustama, et nad jäävad videole.