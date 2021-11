Rohkem kui kolme kuu palga suurune rahaline puhver on kogutud 36% ja kuni kolme kuupalga väärtuses sääste on 33% eestimaalastel, seevastu 17% pole üldse raha kõrvale pannud. Leedus on 39% kokku hoidnud enam kui veerandi aasta palgast ja säästudeta elab 15% inimestest. Lätis aga on enam kui kolme kuu palga suurused säästud vaid 29% ja sama paljudel puuduvad säästud.

Suuri oste plaanitakse teha säästude abil

Järgmise aasta jooksul plaanib 38% eestimaalastest remontida või sisustada oma kodu, 28% minna reisile, 22% osta kodumasinaid, 17% soetada auto ja sama palju plaanivad investeerida uude arvutisse või telefoni. Tervelt kolmveerand vastanutest ütles, et nad plaanivad nendeks kulutuseks raha säästa ning vaid 16% kavatseb võtta ostudeks laenu ja 6% kasutada krediitkaarti.

Meie lõunanaabrite aastaplaanid on sarnased. Kodu remont, reisimine ja auto ostmine on ostuplaanides kõige tähtsamal kohal. Ka kulutuste katmisel plaanitakse kasutada sama lähenemist – eelkõige ostude jaoks raha säästa: 76% leedulastest plaanivad kulud katta raha kogudes ja lätlastest on sama plaan 67% vastanutest.