Eesti pere- ja sündimusuuring aitab paremini mõista näiteks seda, mis määrab inimeste otsust paarisuhtesse astuda ja lapi saada. Või vastupidi – laste saamisest loobuda. Lisaks selgub uuringu tulemustest see, millised on levinumad suhete lagunemise riskitegurid Eestis ning kuidas pered oma igapäevaelu korraldavad.

Uuringu tulemused annavad teavet pereprotsesside muutumisest 21. sajandil ning on oluliseks aluseks Eesti perepoliitika täiustamisel. Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo sõnas uuringut tutvustavas videoklipis, et ministeeriumil on perede senisest paremaks toetamiseks tarvis teada, kuidas Eesti pered elavad ja ennast tunnevad. „Sotsiaalministeerium loodab pere- ja sündimusuuringust teada saada näiteks seda, milline on tänaste Eesti perede elukorraldus või millised on suhted laste, vanemate ja elukaaslaste vahel,“ ütles minister Riisalo. Ühtlasi palus minister kõikidel uuringus osalemise kutse saanutel leida aega, et küsimustele vastata.